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بموافقة خادم الحرمين تمديد منع التجول حتى إشعار آخر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمديد العمل بمنع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 27 رجب الماضي، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما اعتبارا من مساء الاثنين 28 رجب، الموافق 23 مارس 2020م، واتخاذ وزارة الداخلية ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.

وأشار إلى أن الداخلية، إذ تعلن ذلك تهيب بالجميع الالتزام بالأمر الكريم حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الـ13.