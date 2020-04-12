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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رشا نايف، شوق اللهيبي - مكة المكرمة
تأكيدا على مسؤوليته الاجتماعية، بادر القطاع الخاص في المملكة بوضع «حواجز وقاية» في مسار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقدم مساهمات مليونية دعما لصندوق الوقف الصحي ومساندة للمتضررين.
7 أبريل
- مكتبة جرير
- المساهمة.. 20 مليونا لدعم صندوق الوقف الصحي
6 أبريل
- الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافك كيف اعترض القطاع الخاص مسار كورونا؟ و»
- المساهمة .. 10 ملايين لدعم صندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. مبادرة «أهل جدة» للحث على التباعد في مراكز التسوق الكبرى
- المساهمة .. 120,000 وجبة يوميا لمدة شهر للأسر المتأثرة بقرار منع التجول في مكة ضمن مبادرة (برا بمكة)
- المساهمة.. مليون ريال للأسر المتأثرة من منع التجول ضمن مبادرة (برا بمكة)
- المساهمة.. مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة.. 100 ألف ريال لأهل مكة المتأثرين من منع التجول
- المساهمة.. 1500 وجبة يوميا لمدة شهر لأهل مكة المتأثرين من منع التجول
5 أبريل
- شركة البيك للأنظمة الغذائية وشركاؤها
- المساهمة.. 10,000 وجبة يوميا لسكان أحياء مدينة جدة الواقعة تحت منع التجول 24 ساعة
- المساهمة .. 10 ملايين ريال لدعم جهود وزارة الصحة
- المساهمة.. مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
4 أبريل
- شركة البيك للأنظمة الغذائية وشركة أقوات للصناعات الغذائية ومؤسسة أبوغزالة الخيرية
- ساهمت بـ 18,600 سلة لحوم ودواجن وأسماك شهريا إلى أسر مكة المتضررة ماديا من جائحة كورونا، ضمن مبادة (برا بمكة)
- ساهمت بـ2 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
- ساهمت بـ25 مليون ريال لدعم جهود وزارة الصحة
3 أبريل
- - نادي الوحدة
- المساهمة .. 100,000 ريال وسلال غذائية للأسر المتأثرة من منع التجول
2 أبريل
- اسمنت نجران
- المساهمة .. مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة ..5 ملايين ريال لدعم صندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. 5 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. 3 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. ملق الوقف الصحي
- المساهمة .. 2.5 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
1 أبريل
- أرامكو السعودية
- المساهمة.. 200 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة.. 54.65 مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. 5 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة.. 10% من أرباحها لعام 2019 لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة.. نصف مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة.. مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة.. 3 ملايين دعما لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة.. دعم صندوق الوقف الصحي إعلاميا وإعلانيا
31 مارس
- ماكدونالدز
- المساهمة.. 10,000 وجبة لمنسوبي وزارة الصحة ورجال الأمن
- المساهمة.. مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة.. 5 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي
30 مارس
- شركة مرزوق البلوي العقارية، مجموعة التميمي، مجمع الراشد، شركة (يوسف بن أحمد الدوسري وأبناءه)
- المساهمة .. إعفاء المستأجرين من رسوم الإيجارات
29 مارس
- شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم»
- المساهمة .. 2 مليون لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. 7 فنادق تحت تصرف وزارة الصحة
- المساهمة .. تقديم تجهيزات طبية بـ90,000 ريال إلى وزارة الصحة
- المساهمة .. إعفاء المستأجرين من إيجار 3 أشهر
28 مارس
- مجموعة MBC
- المساهمة.. تسخير جميع منصاتها التلفزيونية والرقمية لتوعية المواطن والمقيم دعما لصندوق الوقف الصحي
27 مارس
البنك الأهلي
- المساهمة .. 33 مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي
- المساهمة.. 25 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. 17 مليون ريال لصالح صندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. 17 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. 16.5 مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي
- المساهمة ..12 مليون ريال دعما لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. 12 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة.. 8.5 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. 6.5 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. 5.6 ملايين ريال لدعم صندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. 5.6 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. 2 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. 10 ملايين لصندوق الوقف الصحي
- 1.5 مليون ريال للأسر المتأثرة من منع التجول ضمن مبادرة (برا بمكة)
- المساهمة .. 15 مليونا دعما لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة .. وضع «شركة المملكة القابضة، شركة التصنيع الوطنية، فندق فورسيزونز الرياض، مدارس المملكة، الفنادق المدارة في جدة ومكة والمدينة» تحت خدمة الحكومة السعودية
- المساهمة .. 200 جهاز تنفس صناعي لصالح برنامج المشاركة المجتمعية التابع لوزارة الصحة
26 مارس
- مؤسسة سالم بن محفوظ «سدكو القابضة»
- المساهمة .. 3 ملايين لصندوق الوقف الصحي
- المساهمة ..20 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي
23 مارس
- شركة الربع العالي للتجارة والمقاولات
- المساهمة .. آليات ومعدات وقوى عاملة وثلاثة مبان في محافظة شرورة تحت تصرف وزارة الصحة
- المساهمة .. قسائم شرائية بقيمة 3 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي
22 مارس
- البنوك السعودية
- المساهمة .. تأجيل سداد أقساط العاملين في القطاع الصحي 3 أشهر
- المساهمة.. أسطول شاحنات تحت تصرف وزارة الصحة
- المساهمة .. قهوة مجانية يوميا لمنسوبي وزارة الصحة
21 مارس
- شركة مكة المكرمة للمياه المعبأة «صفا»
- المساهمة.. توفير مياه الشرب المعبأة لأماكن العزل الصحي مجانا
- المساهمة.. وضع الفندق تحت تصرف الدولة ووزارة الصحة
- المساهمة .. توزيع 5 آلاف حقيبة وقائية مجانا إلى أهالي مكة المكرمة
- المساهمة .. وجبات مجانية لمنسوبي وزارة الصحة في المنطقة الشرقية ضمن مبادرة واجبكم أكبر
20 مارس
- صيدليات النهدي
- المساهمة .. 120 ألف عبوة مجانية خاصة بالسلامة وتحسين المناعة إلى ذوي الأمراض المزمنة المسجلين في برنامج ولاء النهدي
- المساهمة .. 5 ملايين ريال كخدمات طبية إنسانية بالمجان
19 مارس
- مكتبة جرير
- المساهمة.. 10 آلاف جهاز محمول ولوحي للطلاب لإكمال تعليمهم عن بعد
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.