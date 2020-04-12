شكرا لقرائتكم خبر

كيف اعترض القطاع الخاص مسار كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رشا نايف، شوق اللهيبي - مكة المكرمة تأكيدا على مسؤوليته الاجتماعية، بادر القطاع الخاص في المملكة بوضع «حواجز وقاية» في مسار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقدم مساهمات مليونية دعما لصندوق الوقف الصحي ومساندة للمتضررين. 7 أبريل - مكتبة جرير المساهمة.. 20 مليونا لدعم صندوق الوقف الصحي 6 أبريل - الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافك كيف اعترض القطاع الخاص مسار كورونا؟ و» المساهمة .. 10 ملايين لدعم صندوق الوقف الصحي - شركة الحمادي للتنمية والاستثمار المساهمة .. مليون ريال لصندوق الوقف الصحي - أمانة جدة المساهمة .. مبادرة «أهل جدة» للحث على التباعد في مراكز التسوق الكبرى - مزارع فقيه للدواجن، مطاعم الطازج المساهمة .. 120,000 وجبة يوميا لمدة شهر للأسر المتأثرة بقرار منع التجول في مكة ضمن مبادرة (برا بمكة) - مجموعة لولو ماركت المساهمة.. مليون ريال للأسر المتأثرة من منع التجول ضمن مبادرة (برا بمكة) - مفروشات العبداللطيف «عمر بن سليمان العبداللطيف» المساهمة.. مليون ريال لصندوق الوقف الصحي ـ شركة القائد السعودي للنقل المساهمة.. 100 ألف ريال لأهل مكة المتأثرين من منع التجول ـ مطاعم ريدان المساهمة.. 1500 وجبة يوميا لمدة شهر لأهل مكة المتأثرين من منع التجول 5 أبريل - شركة البيك للأنظمة الغذائية وشركاؤها المساهمة.. 10,000 وجبة يوميا لسكان أحياء مدينة جدة الواقعة تحت منع التجول 24 ساعة - تكافل الراجحي المساهمة .. 10 ملايين ريال لدعم جهود وزارة الصحة - أكاديمية الحفر العربية السعودية «صدى» المساهمة.. مليون ريال لصندوق الوقف الصحي 4 أبريل - شركة البيك للأنظمة الغذائية وشركة أقوات للصناعات الغذائية ومؤسسة أبوغزالة الخيرية ساهمت بـ 18,600 سلة لحوم ودواجن وأسماك شهريا إلى أسر مكة المتضررة ماديا من جائحة كورونا، ضمن مبادة (برا بمكة) - شركة الاسمنت العربية ساهمت بـ2 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي - شركة التعاونية للتأمين ساهمت بـ25 مليون ريال لدعم جهود وزارة الصحة 3 أبريل - نادي الوحدة

المساهمة .. 100,000 ريال وسلال غذائية للأسر المتأثرة من منع التجول 2 أبريل - اسمنت نجران المساهمة .. مليون ريال لصندوق الوقف الصحي - اسمنت حائل المساهمة .. مليون ريال لصندوق الوقف الصحي - شركة بنده وعملاؤها المساهمة ..5 ملايين ريال لدعم صندوق الوقف الصحي - شركة ساتورب المساهمة .. 5 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي - شركة اسمنت اليمامة المساهمة .. 3 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي - شركة اسمنت المدينة المساهمة .. ملق الوقف الصحي - شركة اسمنت المنطقة الجنوبية المساهمة .. 2.5 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي 1 أبريل - أرامكو السعودية المساهمة.. 200 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي - الشركة السعودية للكهرباء وشركاؤها المساهمة.. 54.65 مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي - شركة صدارة المساهمة .. 5 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي - شركة الدرع العربي للتأمين المساهمة.. 10% من أرباحها لعام 2019 لصندوق الوقف الصحي - شركة التأمين العربية المساهمة.. نصف مليون ريال لصندوق الوقف الصحي - شركة اسمنت تبوك المساهمة.. مليون ريال لصندوق الوقف الصحي - شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني «ميدغلف» المساهمة.. 3 ملايين دعما لصندوق الوقف الصحي - المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق المساهمة.. دعم صندوق الوقف الصحي إعلاميا وإعلانيا 31 مارس - ماكدونالدز المساهمة.. 10,000 وجبة لمنسوبي وزارة الصحة ورجال الأمن - شركة ولاء للتأمين المساهمة.. مليون ريال لصندوق الوقف الصحي - الاسمنت السعودية المساهمة.. 5 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي 30 مارس Advertisements - شركة مرزوق البلوي العقارية، مجموعة التميمي، مجمع الراشد، شركة (يوسف بن أحمد الدوسري وأبناءه) المساهمة .. إعفاء المستأجرين من رسوم الإيجارات 29 مارس - شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» المساهمة .. 2 مليون لصندوق الوقف الصحي - شركة بودل للفنادق والمنتجعات السياحية المساهمة .. 7 فنادق تحت تصرف وزارة الصحة - شركة (عبدالله بن محمد الطخيم وأبناءه) المساهمة .. تقديم تجهيزات طبية بـ90,000 ريال إلى وزارة الصحة - مجمع التويجري التجاري، مجموعة محمد السعد البواردي وإخوانه، رتال، مجد، مجمع الحياة بلازا المساهمة .. إعفاء المستأجرين من إيجار 3 أشهر 28 مارس - مجموعة MBC المساهمة.. تسخير جميع منصاتها التلفزيونية والرقمية لتوعية المواطن والمقيم دعما لصندوق الوقف الصحي 27 مارس البنك الأهلي المساهمة .. 33 مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي بنك الراجحي المساهمة.. 25 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي بنك الرياض المساهمة .. 17 مليون ريال لصالح صندوق الوقف الصحي البنك السعودي البريطاني «ساب» المساهمة .. 17 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي مجموعة سامبا المالية المساهمة .. 16.5 مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي البنك السعودي الفرنسي المساهمة ..12 مليون ريال دعما لصندوق الوقف الصحي البنك العربي الوطني المساهمة .. 12 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي مصرف الإنماء المساهمة.. 8.5 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي البنك السعودي للاستثمار المساهمة .. 6.5 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي بنك الجزيرة المساهمة .. 5.6 ملايين ريال لدعم صندوق الوقف الصحي بنك البلاد المساهمة .. 5.6 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي بنك الخليج الدولي المساهمة .. 2 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي - دله البركة المساهمة .. 10 ملايين لصندوق الوقف الصحي

1.5 مليون ريال للأسر المتأثرة من منع التجول ضمن مبادرة (برا بمكة) - شركة عبداللطيف جميل المساهمة .. 15 مليونا دعما لصندوق الوقف الصحي - الوليد بن طلال المساهمة .. وضع «شركة المملكة القابضة، شركة التصنيع الوطنية، فندق فورسيزونز الرياض، مدارس المملكة، الفنادق المدارة في جدة ومكة والمدينة» تحت خدمة الحكومة السعودية - بوبا العربية المساهمة .. 200 جهاز تنفس صناعي لصالح برنامج المشاركة المجتمعية التابع لوزارة الصحة 26 مارس - مؤسسة سالم بن محفوظ «سدكو القابضة» المساهمة .. 3 ملايين لصندوق الوقف الصحي - بوبا العربية المساهمة ..20 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي 23 مارس - شركة الربع العالي للتجارة والمقاولات المساهمة .. آليات ومعدات وقوى عاملة وثلاثة مبان في محافظة شرورة تحت تصرف وزارة الصحة - أسواق التميمي المساهمة .. قسائم شرائية بقيمة 3 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي 22 مارس - البنوك السعودية المساهمة .. تأجيل سداد أقساط العاملين في القطاع الصحي 3 أشهر - بندر الجابري المساهمة.. أسطول شاحنات تحت تصرف وزارة الصحة ستاربكس المساهمة .. قهوة مجانية يوميا لمنسوبي وزارة الصحة 21 مارس - شركة مكة المكرمة للمياه المعبأة «صفا» المساهمة.. توفير مياه الشرب المعبأة لأماكن العزل الصحي مجانا - فندق إنتركونتننتال المساهمة.. وضع الفندق تحت تصرف الدولة ووزارة الصحة - شركة سفر للتجارة والمقاولات المحدودة المساهمة .. توزيع 5 آلاف حقيبة وقائية مجانا إلى أهالي مكة المكرمة - مطاعم وكافيهات المنطقة الشرقية المساهمة .. وجبات مجانية لمنسوبي وزارة الصحة في المنطقة الشرقية ضمن مبادرة واجبكم أكبر 20 مارس - صيدليات النهدي المساهمة .. 120 ألف عبوة مجانية خاصة بالسلامة وتحسين المناعة إلى ذوي الأمراض المزمنة المسجلين في برنامج ولاء النهدي - مستشفى الدكتور سليمان فقيه المساهمة .. 5 ملايين ريال كخدمات طبية إنسانية بالمجان 19 مارس - مكتبة جرير المساهمة.. 10 آلاف جهاز محمول ولوحي للطلاب لإكمال تعليمهم عن بعد



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر كيف اعترض القطاع الخاص مسار كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.