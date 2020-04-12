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خطة تعقيم شاملة تنطلق من العريجاء ومنفوحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، نفذت أمانة منطقة الرياض أعمال تطهير وتعقيم للطرقات الرئيسية والفرعية والمنشآت في حيي العريجاء غربا ومنفوحة جنوبا. Advertisements واستخدمت الأمانة الكانسات الآلية وسيارات الغسيل وأجهزة الرذاذ والضباب الحراري والأسطوانات الظهرية، لتشمل أعمالها ممرات المشاة والحدائق العامة والمتنزهات والأرصفة ومواقف المركبات في الأماكن ذات التردد السكاني المرتفع كالأسواق الغذائية والصيدليات. وتأتي أعمال التعقيم والتطهير متكاملة مع الجولات الرقابية التي تنفذها أمانة الرياض لضمان امتثال المنشآت لقرارات الإغلاق الاحترازي، وجهود متابعة التزام المحلات التجارية بالتوجيهات التنظيمية. من حملة الأمانة : استخدمت الكانسات الآلية

سيارات الغسيل

أجهزة الرذاذ

الضباب الحراري

الأسطوانات الظهرية

شملت أعمالها

ممرات المشاة

الحدائق العامة والمتنزهات

الأرصفة

مواقف المركبات



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