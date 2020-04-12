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البلديات تتيح استخراج تصريح التنقل للعاملين بأنشطتها وقت الحظر في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_الرياض تزامناً مع اعتماد نموذج موحد للفئات المستثناة من قرار منع التجول فقد أتاحت بوابة "بلدي" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية للجهات التابعة لها استصدار التصريح من خلال البوابة عبر خطوات ميّسرة تمكنهم من الحصول على التصريح الجديد قبل الساعة الثالثة مساء غد الإثنين المقرر للبدء بالعمل على النموذج الموحد وإلغاء التصاريح القديمة. ووجّهت الوزارة أصحاب المنشآت التابعة لها بالدخول على منصة "بلدي" واختيار أيقونة إصدار تصريح تنقل خلال فترة منع التجول للأنشطة المستثناة، إضافةً إلى تسجيل العمالة المراد إصدار تصاريح تنقل لهم، ليتم إحالة الطلب الى البلدية المعنية في (مدينة الرياض) للمراجعة والموافقة على الطلب. وبيّنت الوزارة أنه في حال تنقل المصرح لهم عن طريق الحافلات يتم إصدار تصريح واحد لسائق الحافلة، كما يتم إشعار صاحب المنشأة بالموافقة من خلال رسالة SMS والدخول على منصة بلدي لطباعة التصاريح الخاصة به. وللحصول على موافقة وزارة الداخلية يجب على أصحاب المنشآت ختم تصاريح التنقل من خلال زيارة مقارها أو عبر ممثليها في القطاعات البلدية، كما تهيب الوزارة جميع أصحاب المنشآت بالإسراع في إنهاء تصاريحهم عبر بوابة "بلدي" لتجنب تعطيل أعمالهم ومصالحهم، وبما يحقق التناغم مع التوجيهات الحكومية في قطاعاتها المختلفة.



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