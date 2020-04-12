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الشوارع الخالية دليل وعي المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تعيش شوارع وطرقات وميادين العاصمة المقدسة حالة سكون مع استجابة الموطنين والمقيمين لمنع التجول، وسط تواجد الأجهزة الأمنية لتطبيق أمر منع التجول خلال الساعات المحددة، والتزام المواطنين والمقيمين من خلال استشعارهم بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة، حرصا على السلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وتجلت جهود رجال الأمن خلال أداء مهامهم في الطرقات والميادين وعدد من النقاط، وخلو الطرقات والميادين من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول للحد من انتشار الفيروس، والحرص على صحة وسلامة المواطن والمقيم.