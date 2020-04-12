شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
تعيش شوارع وطرقات وميادين العاصمة المقدسة حالة سكون مع استجابة الموطنين والمقيمين لمنع التجول، وسط تواجد الأجهزة الأمنية لتطبيق أمر منع التجول خلال الساعات المحددة، والتزام المواطنين والمقيمين من خلال استشعارهم بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة، حرصا على السلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».
وتجلت جهود رجال الأمن خلال أداء مهامهم في الطرقات والميادين وعدد من النقاط، وخلو الطرقات والميادين من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول للحد من انتشار الفيروس، والحرص على صحة وسلامة المواطن والمقيم.
كانت هذه تفاصيل خبر الشوارع الخالية دليل وعي المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.