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إيسيسكو تحدد شروطا لجائزتها الخاصة بالتصدي لكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرباط

كشفت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن شروط الترشح وتشكيل لجنة التحكيم ومراحل التقييم وخطوات الفوز «بجائزة إيسيسكو للتصدي لفيروس كورونا المستجد»، البالغة قيمتها 200 ألف دولار.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة أمس أن الجائزة التي سبق الإعلان عن رصدها مفتوحة أمام الباحثين والمؤسسات البحثية التي تتمكن من اكتشاف علاج ناجع أو لقاح واق ضد الفيروس ابتداء من 15 أبريل الحالي.

وأوضحت أنه سيجري تشكيل لجنة خاصة للترشيح والتحكيم، برئاسة المدير العام للإيسيسكو، وعضوية ممثلين اثنين عن المنظمات الدولية المختصة و4 علماء يتم اختيارهم من جامعات عالمية رائدة ومراكز أبحاث مشهورة، على أن تكون أمانة اللجنة في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط.