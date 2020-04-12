المملكة تقدم خبراتها لدول أفريقية في مجال أجهزة فحص كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

شاركت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماع عن بعد مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة الفرص الواعدة لدعم عدد من الدول الأفريقية من خلال منتدى الأجهزة الطبية الأفريقي (AMDF) وتقديم الخبرات والاستشارات والمستجدات المتعلقة بالأجهزة الطبية ودور الهيئة خلال جائحة كورونا كوفيد 19.

وترأس الاجتماع أمانة المنظمة في جنيف بحضور المكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، ومشاركة دول غانا وتنزانيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى خبراء من هيئة الغذاء والدواء (الدكتورة رزان عسلي، والدكتور محمد مجرشي، وفجر القصير).

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وناقش مختصو الهيئة عبر 4 مجموعات عمل؛ الكواشف المخبرية لفحص الفيروس، والأجهزة الطبية الواجب توافرها خلال أزمة «كورونا «بما فيها أجهزة الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي، وإجراءات ما بعد التسويق وبلاغات الأجهزة الطبية والكواشف المخبرية، كما استعرضت الدليل المعد من المنظمة لتقييم الأجهزة الطبية والكواشف المخبرية المعدة للتبرع بها للدول خلال جائحة كورونا وحالات الطوارئ.

وقدم فريق «الغذاء والدواء» قائمة بالأجهزة الطبية والكواشف المخبرية الحاصلة على اعتماد استخدام طوارئ من الهيئة (EUA)، وكذلك الأجهزة الطبية التي حصلت على إذن تسويق، إضافة إلى دليل بلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية وقائمة بالأجهزة الطبية الأكثر خطورة وفقا لمنهجية تقييم المخاطر وتحليلها.

وستكون الهيئة على اتصال مع مجموعات العمل ومشاركة أي وثائق أو استشارات مطلوبة من خلال المركز التعاوني المشترك لمنظمة الصحة العالمية للأجهزة الطبية بالهيئة.