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شعاب مرجانية بالطباعة المجسمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو نجح فريق من الباحثين من جامعتي كامبردج وكاليفورنيا سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية في صناعة أشكال وتكوينات على غرار الشعاب المرجانية عن طريق تقنيات الطباعة المجسمة «ثلاثية الأبعاد»، ويمكن أن تنمو عليها تجمعات كثيفة من الطحالب المائية. ومن الممكن أن تساعد هذه الفكرة التي أوردتها الدورية العلمية «ناشيونال كوميونيكيشن» في حماية الشعاب المرجانية الطبيعية في البحار والمحيطات.



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