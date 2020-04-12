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تطبيق لتعليم لغة الإشارة في 5 دقائق يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يوجد أكثر من 450 مليون شخص يعانون من نوع ما من الإعاقة السمعية. وأضافت شركة «دروبس» لتطبيقات تعليم اللغات تطبيقا فرعيا لتعلم لغة الإشارة الأمريكية في 5 دقائق يوميا باسم «سكريبتس».

وقال موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إن تطبيق «سكريبتس» مناسب لمن يريد تعلم لغة الإشارة وليس لديه الوقت أو المال للالتحاق بفصول التعليم الرسمية التقليدية، حيث يقوم التطبيق بتعليم المستخدمين لغة الإشارة الأمريكية إشارة بعد أخرى من خلال دروس وألعاب كثيرة.