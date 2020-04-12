شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن
وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يوجد أكثر من 450 مليون شخص يعانون من نوع ما من الإعاقة السمعية. وأضافت شركة «دروبس» لتطبيقات تعليم اللغات تطبيقا فرعيا لتعلم لغة الإشارة الأمريكية في 5 دقائق يوميا باسم «سكريبتس».
وقال موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إن تطبيق «سكريبتس» مناسب لمن يريد تعلم لغة الإشارة وليس لديه الوقت أو المال للالتحاق بفصول التعليم الرسمية التقليدية، حيث يقوم التطبيق بتعليم المستخدمين لغة الإشارة الأمريكية إشارة بعد أخرى من خلال دروس وألعاب كثيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق لتعليم لغة الإشارة في 5 دقائق يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.