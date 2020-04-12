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فيس بوك تحد من استخدام شبكات التواصل بخاصية جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو

مع زيادة الوقت الذي يمضيه مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك في استخدام الشبكة نتيجة البقاء في المنزل حاليا ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أضافت الشبكة خاصية جديدة إلى تطبيق فيس بوك باسم «كوايت مود» تتيح للمستخدم وقف تفعيل الإشعارات وتحديد وقت ثابت له يحصل فيه على استراحة من استخدام شبكة التواصل الاجتماعي.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخاصية الجديدة تشير إلى محاولة فيس بوك معالجة الآثار السلبية المحتملة لزيادة بقاء المستخدمين على الشبكة نتيجة قواعد التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل حاليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن الدراسات تحذر من أن استخدام شبكة التواصل الاجتماعي بصورة مفرطة يمكن أن يؤدي إلى مشكلات نفسية مثل القلق والاكتئاب وبخاصة بين المراهقين.

وتعترف شبكة فيس بوك نفسها بأن استخدام الشبكة يمكن أن يكون ضارا إذا اكتفى المستخدم بقضاء الوقت في متابعة المحتوى الذي ينشره الآخرون دون أن يحاول التواصل والتفاعل معهم.

واتيحت هذه الخاصية حاليا لمستخدمي تطبيق فيس بوك على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «آي أو إس» فقط على أن يتم توفيرها لأجهزة «أندرويد» مايو المقبل.