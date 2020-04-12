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تركيب 751 عمود إنارة بصواري عزيزية الخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

أكملت أمانة المنطقة الشرقية مشروع الإنارة في الجزء المتبقي من المربع (ب) وإنارة المربع (ج) من حي الصواري بالعزيزية، بمحافظة الخبر، وذلك ضمن اهتمام الأمانة بأحياء العزيزية.

وأوضحت الأمانة أنه فرغ من تركيب أعمدة الإنارة خلال المرحلة الأولى في كامل المربع (أ) وجزء من المربع (ب) بإجمالي 700 عمود، فيما كان استكمال المتبقي من المربع (ب) وإنارة كامل المربع (ج)، وذلك نظرا لأهمية مشروع الإنارة وتعزيز مكونات البنية التحتية فيها، منوهة بتركيب 751 عمود إنارة في جميع الشوارع ضمن المرحلة الثانية، حيث إنه من المتوقع أن تضاء الشوارع خلال الأسبوعين القادمين بعد التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء.