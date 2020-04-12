محمد بن مسعود - الدمام - استعاد نادي الهلال ذكريات تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الخامسة عشرة في تاريخه. واستغلّ الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، توقف المنافسات الرياضية قسريًّا بسبب فيروس كورونا. وبث الحساب ملخصًا للمباراة التي حقق من خلالها الفريق اللقب الأول على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".

وجمعت المباراة التي كانت ضمن الجولة الأخيرة من الدوري، فريقَي الهلال والفتح، وكسب الفريق الأزرق المواجهة بنتيجة 4-1. وسجّل أهداف الأزرق: عمر خربين "هاتريك"، وأشرف بن شرقي، فيما سجل للفتح جواو بيدرو.

الدوري السعودي للمحترفين الهلال الفتح 12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 10:01 PM Advertisements الهلال يستعيد ذكريات "رباعية الفتح" والدوري الـ15 في تاريخه الهلال يستعيد ذكريات "رباعية الفتح" والدوري الـ15 في تاريخه استعاد نادي الهلال ذكريات تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الخامسة عشرة في تاريخه. واستغلّ الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، توقف المنافسات الرياضية قسريًّا بسبب فيروس كورونا. وبث الحساب ملخصًا للمباراة التي حقق من خلالها الفريق اللقب الأول على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".

وجمعت المباراة التي كانت ضمن الجولة الأخيرة من الدوري، فريقَي الهلال والفتح، وكسب الفريق الأزرق المواجهة بنتيجة 4-1. وسجّل أهداف الأزرق: عمر خربين "هاتريك"، وأشرف بن شرقي، فيما سجل للفتح جواو بيدرو.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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