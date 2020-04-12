، بالفيديو.. "باهبري" يقدم نشرة التاسعة على قناة "الإخبارية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد انقطاع لسنوات عن نشرات التلفزيون

قدّم المذيع سبأ باهبري، مساء اليوم، نشرة الساعة التاسعة على قناة "الإخبارية"، بعد انقطاع لسنوات عن نشرات التلفزيون.

وقدّم "باهبري" النشرة بكل جدارة، ولم تؤثر عليه سنوات الانقطاع، حيث ظهر بالخبرة المتراكمة التي يتمتع بها منذ سنوات مضت، وهو من أوائل المذيعين في تقديم نشرات الأخبار.

وكان "باهبري" أكد أمس أنه سيقدم النشرة، كما سيقرأ باقي زملائه على التوالي النشرة على مدار الأسبوع، في بادرة وصفها بالوفاء، معربًا عن شكره للزميل فارس بن حزام، واعتبرها فرصة لتجديد العهد بالمشاهدين.

ويعد "باهبري" من المذيعين الأوائل في تقديم نشرات الأخبار، منذ نحو 15 عامًا، حيث كان يتقاسم قراءة الأخبار مع زميله الراحل ماجد الشبل. المذيع سبأ باهبري قناة الإخبارية