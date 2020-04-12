محمد بن مسعود - الدمام - تعافي 24 حالة مصابة أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 389 إصابة. وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تعافي 24 حالة مصابة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 192 حالة. من جهة أخرى، قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إن الحكومة الأردنية قررت الاستمرار بتعطيل المؤسسات الحكومية لغاية الـ 30 من الشهر الحالي. فيروس كورونا الجديد 12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 09:21 PM Advertisements تعافي 24 حالة مصابة صحة الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتمدد تعطيل المؤسسات الحكومية صحة الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتمدد تعطيل المؤسسات الحكومية أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 389 إصابة. وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تعافي 24 حالة مصابة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 192 حالة. من جهة أخرى، قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إن الحكومة الأردنية قررت الاستمرار بتعطيل المؤسسات الحكومية لغاية الـ 30 من الشهر الحالي. الكلمات المفتاحية ، صحة الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتمدد تعطيل المؤسسات الحكومية ،

المصدر : الخليج 365

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