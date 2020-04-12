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أعلنت جمعية "دعم" لرعاية الأرامل والمطلقات وأبنائهن والأيتام بمنطقة مكة المكرمة؛ عن بدء توزيع ١٠٠ ألف وجبة، ضمن مشروع "حدائق الغذاء"، وذلك انطلاقًا من واجب مسؤوليتها المجتمعية للتقليل من آثار جائحة كورونا وأضرارها.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية "نورة آل الشيخ" أن المشروع يحتوي على خمسة أنشطة، تشمل حديقة الغذاء المعرفي؛ من خلال تقديم الدورات التدريبية والمعرفية، والمحتوى الرقمي التوعوي والقيمي، وحديقة الغذاء بالإطعام والسقيا طوال العام، من خلال سفرة الجمعة، وسقاية الريان، وسلة إفطار جود الرمضاني، وسقاية الكوثر، ويستمر حتى نهاية انقضاء الأزمة دعمًا للأسر المحتاجة.
ونوّهت "آل الشيخ" بأن "الجمعية" تهدف إلى توزيع ١٠٠ ألف وجبة لأسر المطلقات والأرامل وأبنائهن والأيتام بجدة، تحقيقًا لقيم المواساة بين أفراد المجتمع، ودعمًا للأسر المتعففة والمتأثرة خلال فترة المنع.
يُذكر أن جمعية دعم لرعاية المطلقات والأرامل وأبنائهن والأيتام بمنطقة مكة المكرمة؛ تأسست عام ١٤٣٩هـ، وتقدم خدماتها لشريحة الأرامل والمطلقات لتقديم المساندة اللازمة لهن، والتي تشمل الاستشارات النفسية والقانونية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير السكن وغيره من الاحتياجات، وتمكينهن في المجتمع، وتأهيلهن على مهارات سوق العمل، ومحاولة توظيفهن بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة.
جمعية دعم لرعاية الأرامل والمطلقات مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 09:49 PM
أطلقته جمعية "دعم" للحد من آثار كورونا.. ويستمر حتى نهاية الأزمة"حدائق الغذاء" يبدأ توزيع ١٠٠ ألف وجبة للأرامل والمطلقات والأيتام بمكة
أعلنت جمعية "دعم" لرعاية الأرامل والمطلقات وأبنائهن والأيتام بمنطقة مكة المكرمة؛ عن بدء توزيع ١٠٠ ألف وجبة، ضمن مشروع "حدائق الغذاء"، وذلك انطلاقًا من واجب مسؤوليتها المجتمعية للتقليل من آثار جائحة كورونا وأضرارها.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية "نورة آل الشيخ" أن المشروع يحتوي على خمسة أنشطة، تشمل حديقة الغذاء المعرفي؛ من خلال تقديم الدورات التدريبية والمعرفية، والمحتوى الرقمي التوعوي والقيمي، وحديقة الغذاء بالإطعام والسقيا طوال العام، من خلال سفرة الجمعة، وسقاية الريان، وسلة إفطار جود الرمضاني، وسقاية الكوثر، ويستمر حتى نهاية انقضاء الأزمة دعمًا للأسر المحتاجة.
ونوّهت "آل الشيخ" بأن "الجمعية" تهدف إلى توزيع ١٠٠ ألف وجبة لأسر المطلقات والأرامل وأبنائهن والأيتام بجدة، تحقيقًا لقيم المواساة بين أفراد المجتمع، ودعمًا للأسر المتعففة والمتأثرة خلال فترة المنع.
يُذكر أن جمعية دعم لرعاية المطلقات والأرامل وأبنائهن والأيتام بمنطقة مكة المكرمة؛ تأسست عام ١٤٣٩هـ، وتقدم خدماتها لشريحة الأرامل والمطلقات لتقديم المساندة اللازمة لهن، والتي تشمل الاستشارات النفسية والقانونية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير السكن وغيره من الاحتياجات، وتمكينهن في المجتمع، وتأهيلهن على مهارات سوق العمل، ومحاولة توظيفهن بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة.
، "حدائق الغذاء" يبدأ توزيع ١٠٠ ألف وجبة للأرامل والمطلقات والأيتام بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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