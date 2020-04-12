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يتوقع أن يناقش مجلس الشورى في جلسته، غدًا الاثنين، استثناء العسكريين المشاركين في الحرب أو العمليات العسكرية من إيقاف الخدمات.
وفي التفاصيل، علمت "الخليج 365" أن المقترح قد ورد للمجلس وناقشته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وسيُطرح يوم غدٍ للمناقشة والتصويت واشتمل المقترح أن يستثني المشاركين بالحرب والعمليات العسكرية من إجراءات المنع من السفر والحبس الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ.مجلس الشورى إيقاف الخدمات
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 09:30 PM
يطرح للمناقشة والتصويت .. وشمل المقترح عدم المنع من السفر والحبس
يتوقع أن يناقش مجلس الشورى في جلسته، غدًا الاثنين، استثناء العسكريين المشاركين في الحرب أو العمليات العسكرية من إيقاف الخدمات.
وفي التفاصيل، علمت "الخليج 365" أن المقترح قد ورد للمجلس وناقشته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وسيُطرح يوم غدٍ للمناقشة والتصويت واشتمل المقترح أن يستثني المشاركين بالحرب والعمليات العسكرية من إجراءات المنع من السفر والحبس الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ.
، استثناء إيقاف الخدمات عن العسكريين المشاركين بالحروب تحت قبة الشورى .. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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