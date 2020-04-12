السعودية اليوم / " واس " تقف على الإجراءات والتدابير التي اتخذها الهلال الأحمر لدعم غرفة العمليات بمنطقة حائل



حائل 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

وقفت وكالة الأنباء

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة عبدالرحمن بن حمد اليحيا أنه تم دعم غرفة العمليات بالقوى البشرية من مستقبلين ومرحلين ومتابعين للبلاغات , بالإضافة إلى تخصيص ثلاثة أطباء يعملون على مدار الساعة لتقديم التوجيهات والإرشادات الطبية وفرز حالات الاشتباه , مؤكداً دعم غرفة العمليات بجميع ما يلزم من أجهزة تقنية خاصة باستقبال البلاغات وترحيلها وربط التقنيات ببرنامج العمليات الإلكتروني .

وفي جانب الإحصائيات أبان اليحيا أن غرفة العمليات تلقت منذ بداية المنع 10000 مكالمة واردة وما يقارب 1900 بلاغ ، بالإضافة إلى استقبال 1069 بلاغا عبر تطبيق (أسعفني) .

// انتهى //

21:21ت م

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حائل 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسوقفت وكالة الأنباء السعودية " واس " بمنطقة حائل على الإجراءات والتدابير التي اتخذها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة لدعم غرفة العمليات وتكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لتلقي المزيد من طلبات الخدمة الإسعافية أو عبر تطبيق ( أسعفني ) , تحسباً لزيادة متوقعة في عدد المكالمات والبلاغات بعد قرار زيادة ساعات منع التجول بالمنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد .وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة عبدالرحمن بن حمد اليحيا أنه تم دعم غرفة العمليات بالقوى البشرية من مستقبلين ومرحلين ومتابعين للبلاغات , بالإضافة إلى تخصيص ثلاثة أطباء يعملون على مدار الساعة لتقديم التوجيهات والإرشادات الطبية وفرز حالات الاشتباه , مؤكداً دعم غرفة العمليات بجميع ما يلزم من أجهزة تقنية خاصة باستقبال البلاغات وترحيلها وربط التقنيات ببرنامج العمليات الإلكتروني .وفي جانب الإحصائيات أبان اليحيا أن غرفة العمليات تلقت منذ بداية المنع 10000 مكالمة واردة وما يقارب 1900 بلاغ ، بالإضافة إلى استقبال 1069 بلاغا عبر تطبيق (أسعفني) .// انتهى //21:21ت م0186

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