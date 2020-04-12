السعودية اليوم / إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفاة يومية بفيروس كورونا منذ أسابيع



روما 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

سجلت إيطاليا اليوم أدنى حصيلة وفاة يومية بفيروس

وقال مسؤول الصحة الإقليمي جوليو غاليرا " إن عدد الوفيات أقل بكثير من أمس ومن الأيام الماضية، يوجد منحى تنازليّ".

// انتهى //

21:00ت م

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روما 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسسجلت إيطاليا اليوم أدنى حصيلة وفاة يومية بفيروس كورونا خلال أكثر من ثلاثة أسابيع ماضية إذ بلغت 431 حالة وفاة في ال 24 ساعة الماضية.وقال مسؤول الصحة الإقليمي جوليو غاليرا " إن عدد الوفيات أقل بكثير من أمس ومن الأيام الماضية، يوجد منحى تنازليّ".// انتهى //21:00ت م0183

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