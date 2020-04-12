السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 1352 إصابة



بغداد 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة ، ما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 76 حالة وفاة ، فيما تم تسجيل 39 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 640 حالة.

// انتهى //

20:20ت م

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بغداد 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 1352 إصابة مؤكدة، وذلك بعد تسجيل 34 إصابة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية، توزعت على محافظات بغداد والبصرة والسليمانية وأربيل.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة ، ما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 76 حالة وفاة ، فيما تم تسجيل 39 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 640 حالة.// انتهى //20:20ت م0175

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