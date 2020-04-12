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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتحدى كورونا ببرنامج رياضي عابر للقارات والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
أطلقت جمعية الإمارات للترايثلون برنامجا للتدريب الرياضي الافتراضي عن بعد بمشاركة أكثر من 7 دول، وهي مبادرة مجتمعية جديدة للمساعدة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والعالم، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويشارك في تلك المبادرة رياضيون من دول مختلف من قارة آسيا منها؛ الإمارات والسعودية والأردن والبحرين والكويت وعمان، بجانب دول أخرى من أفريقيا على رأسها مصر وغيرها، وتهدف لمحافظة الرياضيين على لياقتهم البدنية والفنية ليكونوا جاهزين حال عودة النشاط الرياضي.
ويستخدم اللاعبون خلال الحصص التدريبية عن بعد عدة تطبيقات منها تطبيقات الاتصال المرئي، وتطبيق زويفت الخاص بالجري وركوب الدراجات، حيث يتم ربط الدراجة الهوائية وجهاز المشي بالأجهزة الذكية لتنفيذ البرامج المعدة بهذا الخصوص والتي تتمثل في الركض وقيادة الدراجة الهوائية للمسافات نفسها التي كانت متبعة في التدريب الواقعي خارج المنازل.
وفي تمرين السباحة يتم التركيز على تمارين تكنيكية تشبه حركات السباحة الاعتيادية.
وتتميز مبادرة الجمعية في التدريب الافتراضي بدمج أكثر من تطبيق ذكي في وقت واحد لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الرياضيين بمختلف الفئات للمشاركة فيها.
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