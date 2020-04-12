شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة كورونا" :429 إصابة جديدة و7 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

متحدث الصحة " : 41 حالة تعافٍ والإجمالي يصل 761

متحدث الداخلية : نموذج موحد لتصاريح استثناء من منع الحظر بعد مدة لإشعار آخر

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الأحد اجتماعها الثالث والخمسين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إذ أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (1800000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تعافت وتشافت (409) آلاف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (109) آلاف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي عدد جديد من الحالات المؤكدة وهي (429) حالة وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض(198)، ومكة المكرمة (103) حالة، والمدينة المنورة(73)، وجدة (19)، والدمام (10)، وينبع (7)، وخميس مشيط (5)، وصامطة (4)، وتبوك (3)، والقطيف (3)، والطائف (2)، وصبيا (2).

وأشار إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (4462) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (3642) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 65 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، مبيناً أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (761) بإضافة (41) حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات (59) حالة بإضافة 7 حالات وفيات جديدة واحدة لمواطن سعودي بلغ من العمر 90 عاماً من مدينة الهفوف، وواحدة لسعودي يبلغ من العمر 53 عاماً في مكة المكرمة، وكلاهما يعانيان من أمراض وسجلت 5 وفيات لمقيمين تراوحت أعمارهم مابين 38 عاماً و63 عاماً ومعظمهم كانت لديه شكوى وأعراض وحالات أمراض مزمنة وسجلت هذه الحالات في مدن مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة رحمهم الله جميعاً،

ولفت العبدالعالي النظر إلى عدد الحالات التي تم خدمتها وتشرفت وزارة الصحة باستضافتها وتقديم الخدمات الصحية لها في المحاجر الصحية أو في العزل المنزلي منذ تسجيل الحالات الأولى في المملكة من خلال تقديم الخدمات الوقائية الاستباقية مع بدء تسجيل الحالات حول العالم بلغ 40000 ، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تتلقى حالياً الخدمات والضيافة في المحاجر الصحية المخصصة لتقديم هذه الخدمة الوقائية يتجاوز الـ 7000 شخص من بينهم حوال 2000 هم من المواطنين الذين قدموا مؤخراً ضمن الخطوات التي تمت بناءً على التوجيهات لتنظيم عودة الراغبين من المواطنين من خارج المملكة.

وقال متحدث الصحة: إن معظم الحالات التي كانت في خدمات الرعاية المقدمة في الحجر الصحي وبحمد الله كانوا في حالة صحية جيدة وتم الاطمئنان عليهم وكان نسبة 95% ممن أجريت لهم الفحوص المخبرية التأكيدية سليمين وعادوا للمجتمع بعد اجتياز المدة اللازمة لبقائهم في الحجر الصحي أو خدمات العزل الوقائية للمجتمع وهم في حالة مطمئنة، و 5% من بينهم ثبت بالفحوص المخبرية الطبية التأكيدية أنهم مصابون في مرحلة من مراحل بقائهم في الحجر .

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

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من جانبه أشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب لأمر خادم الحرمين الشريفين " حفظه الله" بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول حتى إشعار آخر مؤكداً استمرار الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة في تنفيذ مهامها لفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية لمنع التجول بالمدن والمحافظات خلال الأوقات المحددة ، ومنع التنقل بين المناطق .

وتطرق إلى أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث بادرت وزارة الداخلية بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة الحظر للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، إذ اعتمد نموذج (موحد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه، وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية.

وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل ذكر الشلهوب بأنه يكتفي بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50%) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، إضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وأكد على أنه سيتم بدء العمل بذلك في مدينة الرياض كمرحلة أولى بدءاً من الساعة الثالثة من ظهر يوم غد الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ، وسيتم ضبط كل من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة لمخالفة منع التجول في المرة الأولى بعشرة آلاف ريال، والثانية تضاعف، والثالثة السجن بما لا يزيد عن 20 يوماً

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية ضبطت عدداً من المخالفات لتعليمات منع التجول وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، إضافة إلى إيقاف مخالفي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذين ثبت قيامهم بنشر مخالفاتهم لقرارات وتعليمات منع التجول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتخذت الإجراءات النظامية بشأنهم، مؤكداً أنها تصرفات فردية، لا تعكس مستوى الوعي العام الذي أظهره المواطنون والمقيمون بالتزامهم بجميع الإجراءات الصحية الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.

وشدّد المقدم الشلهوب على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على استخدام منصة أبشر وتطبيقات التوصيل، مشيراً إلى أنه خلال فترة منع التجول الكامل المطبق في عدد من مدن المملكة أعطي المواطن والمقيم فترة من الساعة السادسة فجرا وحتى الثالثة عصرا لقضاء الحاجات الضرورية القصوى داخل نطاق الحي الذي يسكن فيه مع التأكيد على أهمية استخدام تطبيقات التوصيل حتى يتم الحفاظ على سلامة الجميع بعدم انتقال العدوى، لافتاً النظر إلى أن رجال الأمن سيتحققون من هذا الخروج الضروري وسيتم ضبط من لم يلتزم بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن وسيتم تطبيق قرارات وعقوبات منع التجول بحق المخالف لها .

وبشأن آلية التصريحات الخاصة بأصحاب المواشي، أوضح أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت عن منصة خاصة بهم يتم من خلالها تعبئة بيانات طالب التصريح إلكترونيا، ويتم أخذ الموافقة من قبل شرطة المنطقة، مبيناً أن صلاحية التصريح هي يوم واحد فقط خلال أسبوع ويستخرج لمرة واحدة .

وعما لوحظ من تجمعات داخل عدد من الأحياء السكنية أكد أنه يتم رصد جميع التجمعات داخل وخارج الأحياء، ويتم التعامل معها في حينه .

وشدّد على أهمية أخذ الأخبار من المصادر الرسمية التي من بينها قنوات التواصل الخاصة بوزارة الداخلية " السناب وتويتر واليوتيوب والفيس بوك " وكذلك وكالة الأنباء السعودية، أو عبر حسابات القطاعات الأمنية الموثقة .