شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة لـ«اليوم»: 80 % من مصابي كورونا «غير سعوديين» والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث وزارة الصحة د. محمد العبد العالي أن نسبة المسجلين من عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد لغير السعوديين تتراوح بين 70 و80 %.

وأضاف ردا على سؤال "اليوم" في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات أزمة جائحة "كورونا": منذ بدء الكشف هذه الحالات مرصودة لعدة أسباب تتعلق بطريقة الإقامة والسكن ونتيجة لعدم التقيد بالإجراءات والتباعد المجتمعي فيما بينهم، ويسجل المواطنين السعوديين 25% من بين الإصابات بالفيروس رغم تحذيرنا الدائم بالابتعاد عن التجمعات سواء في المنازل أو خارجها.