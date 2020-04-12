شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة لـ«اليوم»: 80 % من مصابي كورونا «غير سعوديين» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف ردا على سؤال "اليوم" في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات أزمة جائحة "كورونا": منذ بدء الكشف هذه الحالات مرصودة لعدة أسباب تتعلق بطريقة الإقامة والسكن ونتيجة لعدم التقيد بالإجراءات والتباعد المجتمعي فيما بينهم، ويسجل المواطنين السعوديين 25% من بين الإصابات بالفيروس رغم تحذيرنا الدائم بالابتعاد عن التجمعات سواء في المنازل أو خارجها.
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