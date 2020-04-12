منظمة الصحة العالمية: احذروا من "عودة مميتة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من رفع متسرع لإجراءات العزل المتخذة للحد من تفشي وباء كوفيد-19، الناتج عن فيروس كورونا المستجد.
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وقال غيبريسوس: "مثل الجميع، منظمة الصحة الدولية ترغب في رؤية رفع القيود. في الوقت نفسه، إن التسرع في رفع القيود قد يؤدي إلى عودة قاتلة" للوباء.
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وأضاف أن "تراجع الإصابات بالوباء قد يكون بمثل خطورة تفشيه في حال لم يتم التعامل معه على نحو سليم".
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