طائرة تركية مسيرة تستهدف سيارتي إسعاف وسط ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدف الطيران التركي المسير سيارتي إسعاف قرب مدينة بني وليد وسط ليبيا (180 كيلومترا جنوب غرب طرابلس)، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وقال شهود عيان، لمراسل "العين الإخبارية"، فجر الأحد، إن الطائرة التركية المسيرة استهدفت بالقصف الصاروخي سيارتي الإسعاف وعناصر طبية مساعدة كانت على متنهما.

وأفاد شهود العيان بأنها المرة الخامسة في الساعات الأولى من صباح الأحد التي يقوم فيها الطيران التركي المسير باستهداف مدينة بني وليد.

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والأسبوع الماضي، كثّفت مليشيات تابعة لما تسمى حكومة الوفاق هجومها بالطائرات التركية المسيرة على مدينة بني وليد المؤيدة للجيش الليبي.

كما قصفت الطائرات التركية المسيرة مساعدات طبية وغذائية تتعلق بمكافحة وباء كورونا داخل مدينة ترهونة (90 كم جنوب العاصمة).

وتقطن مدينة بني وليد قبيلة ورفلة وهي إحدى كبرى القبائل الداعمة للجيش الليبي، وتقوم بدور وطني وحلقة الوصل بين القوات المسلحة في ترهونة وطرابلس والجنوب؛ إذ تعد خط الإمداد القادم من الجنوب للجيش في اتجاه العاصمة.