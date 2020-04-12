شكرا لقرائتكم خبر

القبض على مواطن يهدد من ينتقل بين المناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - حائل قبضت الجهات الأمنية بمنطقة حائل على مواطن أربعيني ظهر في مقطع فيديو يهدد من ينتقل من مناطق ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد سامي الشمري، في بيانه أمس أنه إشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لمواطن يهدد فيه من ينتقل من المناطق التي ظهرت فيها إصابات بالفيروس إلى إحدى مناطق المملكة التي لم تظهر فيها حالات إصابة؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن يهدد من ينتقل بين المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.