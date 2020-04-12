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إزالة مخططات وهمية مساحتها نصف مليون م2 في المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة أزالت أمانة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي الأسبوع الماضي تعديات على أراض حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بنصف مليون م2، حيث تمثلت التعديات في إقامة مخططات وهمية ومزارع وبناء أحواش شعبية. وأوضحت الأمانة أن المراقبين في البلديات رصدوا تعديات جرت إزالتها ضمن نطاق بلدية المليليح، عبارة عن أرض محاطة بأخشاب وأسلاك شائكة بمساحة 112.000 م2، كما أزيلت أحداث ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي تمثلت في 8 مواقع مساحتها 12,000 م2، عبارة عن إقامة أحواش عشوائية، وكذلك تمت إزالة مخطط وهمي تبلغ مساحته 10,000 م2، وإزالة اعتداءات ضمن نطاق بلدية العوالي بمركز غراب وضعا والقفيف عبارة عن مزرعة حديثة محاطة بسواتر ترابية وأسلاك شائكة وبداخلها 50 نخلة تقدر مساحتها بـ200 ألف م2، وأرض محاطة بحواجز حجرية مساحتها 60 ألف م2 وحوش مساحته 90 ألف م2، كما أزالت موقعين ضمن نطاق بلدية البيداء أحدهما عبارة عن تحديد أرض بإقامة سواتر ترابية وسياج بمساحة 4000 م2 والآخر سواتر ترابية وهناجر بمساحة 6000 م2.ورصدت الفرق في نطاق بلدية العاقول مواقع في طريق حائل وأبوسدر تمثلت بإزالة 5 مواقع.



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