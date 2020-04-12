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سوق موقت للخضار والفواكه في عوالي مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص الإدارة العامة للبلديات بسرعة البدء في افتتاح سوق موقت للخضار والفواكه في حي العوالي بمكة المكرمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19». ويأتي هذا السوق لتوفير احتياجات الحي والتخفيف من التزاحم في أماكن التموين الغذائي والسوق المركزي في الكعكية، وسوف يكون إضافة للأسواق الموقتة التي سبق البدء بافتتاحها في الشرائع والزايدي والفيحاء، وسيتم السماح بالعمل في هذه الأسواق للسعوديين فقط.



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