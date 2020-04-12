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ضبط مخالفين تورطوا في سلب عمالة تحت تهديد السلاح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض أوقعت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض بخمسة مخالفين لنظام أمن الحدود أعمارهم في العقدين الثالث والرابع، درجوا على تهديد العمالة الوافدة بالسلاح وسلب ما معهم من نقود ومقتنيات. وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري في بيان أمس، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن قبض شرطة محافظة الدلم على المخالفين، وهم من الجنسية الإثيوبية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت باستهداف العمالة الوافدة، وسلب ما معهم من نقود ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح، وضبط بحوزتهم مسدسان وطلقات حية وأسلحة بيضاء وأجهزة جوال ومبالغ مالية من عملات نقدية متنوعة، حيث جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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