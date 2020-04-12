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شؤون الحرمين تراقب سير الأعمال والبلاغات الميدانية الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

لضمان التعامل معها سريعا وإسهاما لإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل وتحسين مخرجاته، سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة العمليات والتحكم والسيطرة جميع إمكاناتها التقنية في مراقبة سير الأعمال والخدمات والبلاغات الميدانية والإدارية الكترونيا.

وأوضح مدير إدارة العمليات والتحكم والسيطرة صلاح العبدلي أن الإدارة وبالتزامن مع ما يشهده الحرمان الشريفان تعمل على تكثيف أعمالها المتمثلة في استقبال وتمرير البلاغات الميدانية الكترونيا وعبر الرقم الموحد (1966) وعبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية والكوادر التشغيلية الميدانية والإدارية؛ وذلك دعما للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي من شأنها أن ترفع من جودة منظومة العمل داخل الحرمين الشريفين.

يذكر أن الرئاسة عمدت منذ رصد انتشار الفيروس على إعداد حزم من الإجراءات الوقائية من انتشار العدوى بين قاصدي الحرمين الشريفين وتكثيف الوعي الصحي لدى القاصدين بطرق مكافحة انتشار العدوى وبحث سبل التطوير المستمر للإجراءات المتخذة من أجل توفير أعلى درجات الوقاية والسلامة.