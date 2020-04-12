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باشر الجيش الفرنسي عملية إنزال غير مسبوقة لـ1900 عنصر من البحرية سيتم وضعهم في الحجر الصحي، وذلك عقب عودة حاملة الطائرات النووية شارل ديغول، اليوم (الأحد) ورسوها في مدينة طولون (جنوب)؛ بسبب اكتشاف حالات إصابة بـ"كوفيد-19" على متنها.
وبيّنت المتحدثة باسم الإدارة البحرية للمنطقة كريستين ريب، أن الجيش بدأ عملية إنزال لوجستية كبيرة لكامل الطاقم.
وأشارت إلى عدم وجود تدهور في الوضع الصحي للعناصر الـ50 المصابين بفيروس "كورونا".
وذكرت كريستين ريب أنه سيجري فحص الجميع، كما سيوضع العسكريون (نحو 1700 على حاملة الطائرات وأكثر من 200 في الفرقاطة المرافقة لها) في الحجر الصحي لأسبوعين في مراكز عسكرية في إقليم فار وفي المنطقة"، ولن يسمح لهم بالاختلاط مع عائلاتهم.
ويعتزم الجيش بدء تعقيم حاملة الطائرات والفرقاطة بالكامل بعد غدٍ، وهي عملية غير مسبوقة أيضًا.
فيروس كورونا الجديد
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 08:43 PM
وضع 1900 عنصر في الحجر الصحيعملية إنزال غير مسبوقة.. فرنسا تخلي حاملة الطائرات الموبوءة بـ"كورونا"
باشر الجيش الفرنسي عملية إنزال غير مسبوقة لـ1900 عنصر من البحرية سيتم وضعهم في الحجر الصحي، وذلك عقب عودة حاملة الطائرات النووية شارل ديغول، اليوم (الأحد) ورسوها في مدينة طولون (جنوب)؛ بسبب اكتشاف حالات إصابة بـ"كوفيد-19" على متنها.
وبيّنت المتحدثة باسم الإدارة البحرية للمنطقة كريستين ريب، أن الجيش بدأ عملية إنزال لوجستية كبيرة لكامل الطاقم.
وأشارت إلى عدم وجود تدهور في الوضع الصحي للعناصر الـ50 المصابين بفيروس "كورونا".
وذكرت كريستين ريب أنه سيجري فحص الجميع، كما سيوضع العسكريون (نحو 1700 على حاملة الطائرات وأكثر من 200 في الفرقاطة المرافقة لها) في الحجر الصحي لأسبوعين في مراكز عسكرية في إقليم فار وفي المنطقة"، ولن يسمح لهم بالاختلاط مع عائلاتهم.
ويعتزم الجيش بدء تعقيم حاملة الطائرات والفرقاطة بالكامل بعد غدٍ، وهي عملية غير مسبوقة أيضًا.
، عملية إنزال غير مسبوقة.. فرنسا تخلي حاملة الطائرات الموبوءة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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