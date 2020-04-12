، الملحقية الثقافية بأمريكا تشيد بدور الأطباء السعوديين المبتعثين في مواجهة كورونا ،

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ضرب الأطباء السعوديون المبتعثون في الولايات المتحدة الأمريكية، أروع الأمثلة في خدمة الإنسانية لمواجهة جائحة كورونا، وسط إشادة الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة بما يقدمونه من جهود في مواجهة هذا الوباء.
ويظل الأطباء المبتعثون، خير سفراء لدينهم وبلادهم وقد أسهموا ميدانيًا وبحثيًا لمواجهة جائحة فيروس كورونا بالجامعات والمستشفيات الأمريكية، والوقوف في خط الدفاع الأول لمكافحة هذا الفيروس، مبدين هؤلاء الأطباء قوةً وتحمسًا في تحمل هذه المسؤولية للتصدي للفيروس داخل الجامعات والمستشفيات الأمريكية.
وأشادت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية بدورها بجميع مبتعثيها من الأطباء الذين أسهموا ميدانيًا وبحثيًا لمواجهة جائحة كورونا بالجامعات والمستشفيات الأمريكية، كما أثنى القائم بأعمال الملحقية الثقافية بأمريكا الدكتور محمد الجبرين بالأطباء المبتعثين والممارسين في المستشفيات الأمريكية على جهودهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا، ومشاركتهم البحثية في ذلك متمنيًا لهم التوفيق والسلامة للجميع. أمريكا الملحقية الثقافية بأمريكا فيروس كورونا الجديد
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 08:48 PM
أسهموا ميدانيًا وبحثيًا لمواجهة الجائحة بالجامعات والمستشفيات الأمريكية
ضرب الأطباء السعوديون المبتعثون في الولايات المتحدة الأمريكية، أروع الأمثلة في خدمة الإنسانية لمواجهة جائحة كورونا، وسط إشادة الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة بما يقدمونه من جهود في مواجهة هذا الوباء.
ويظل الأطباء المبتعثون، خير سفراء لدينهم وبلادهم وقد أسهموا ميدانيًا وبحثيًا لمواجهة جائحة فيروس كورونا بالجامعات والمستشفيات الأمريكية، والوقوف في خط الدفاع الأول لمكافحة هذا الفيروس، مبدين هؤلاء الأطباء قوةً وتحمسًا في تحمل هذه المسؤولية للتصدي للفيروس داخل الجامعات والمستشفيات الأمريكية.
وأشادت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية بدورها بجميع مبتعثيها من الأطباء الذين أسهموا ميدانيًا وبحثيًا لمواجهة جائحة كورونا بالجامعات والمستشفيات الأمريكية، كما أثنى القائم بأعمال الملحقية الثقافية بأمريكا الدكتور محمد الجبرين بالأطباء المبتعثين والممارسين في المستشفيات الأمريكية على جهودهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا، ومشاركتهم البحثية في ذلك متمنيًا لهم التوفيق والسلامة للجميع.
، الملحقية الثقافية بأمريكا تشيد بدور الأطباء السعوديين المبتعثين في مواجهة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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