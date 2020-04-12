، بالحبال والنقالة.. "مدني الباحة" ينقذ خمسينياً سقط بمنحدر في جبل بـ"جرين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصيب برضوض بالوجه واليد ونقل للمستشفى وسلمت الحالة لشرطة الحجرة

تمكنت فرق الإنقاذ الجبلي بالدفاع المدني لمنطقة الباحة، اليوم الأحد، من إنقاذ مواطن في منتصف عقده الثالث بعد سقوطه في جبال وادي سيال بمركز الجرين في موقعٍ شديد الوعورة.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي: "تبلغ مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة في تمام الساعة الـ 13.26 مساء اليوم الأحد عن سقوط مواطن يبلغ من العمر ٥٥ سنة في منحدر بوادي سيال التابع لمركز الجرين.

وأضاف: على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ الجبلي من إدارة الحجرة ومركز الجرين، وتم الوصول لنقطة تجمع الآليات والفرق ومن ثم الانتقال لموقع الشخص المصاب، وتم تحديد الموقع والذي يبعد عن مركز تجمع الآليات حوالي ٢ كيلو تقريباً وعند الوصول تم التعامل مع الحالة وإسعافها.

وتابع: " اتضح أنه مصاب برضوض في الوجه واليد مع إعياء شديد، وتم النزول بالمصاب بواسطة النقالة والحبال عبر منحدر جبلي وعر جداً حتى الوصول إلى مقر الآليات والهلال الأحمر وتقديم الإسعافات الأولية ونقله إلى مستشفى الحجرة وتم تسليم الحالة لشرطة محافظة الحجرة لإكمال إجراءات الحادث.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى عدم المجازفة في صعود مثل هذه المواقع الخطرة حفاظاً على سلامة الأرواح.

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مدني الباحة