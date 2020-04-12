، بالحبال والنقالة.. "مدني الباحة" ينقذ خمسينياً سقط بمنحدر في جبل بـ"جرين" ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
تمكنت فرق الإنقاذ الجبلي بالدفاع المدني لمنطقة الباحة، اليوم الأحد، من إنقاذ مواطن في منتصف عقده الثالث بعد سقوطه في جبال وادي سيال بمركز الجرين في موقعٍ شديد الوعورة.
وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي: "تبلغ مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة في تمام الساعة الـ 13.26 مساء اليوم الأحد عن سقوط مواطن يبلغ من العمر ٥٥ سنة في منحدر بوادي سيال التابع لمركز الجرين.
وأضاف: على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ الجبلي من إدارة الحجرة ومركز الجرين، وتم الوصول لنقطة تجمع الآليات والفرق ومن ثم الانتقال لموقع الشخص المصاب، وتم تحديد الموقع والذي يبعد عن مركز تجمع الآليات حوالي ٢ كيلو تقريباً وعند الوصول تم التعامل مع الحالة وإسعافها.
وتابع: " اتضح أنه مصاب برضوض في الوجه واليد مع إعياء شديد، وتم النزول بالمصاب بواسطة النقالة والحبال عبر منحدر جبلي وعر جداً حتى الوصول إلى مقر الآليات والهلال الأحمر وتقديم الإسعافات الأولية ونقله إلى مستشفى الحجرة وتم تسليم الحالة لشرطة محافظة الحجرة لإكمال إجراءات الحادث.
ودعا الدفاع المدني الجميع إلى عدم المجازفة في صعود مثل هذه المواقع الخطرة حفاظاً على سلامة الأرواح.
مدني الباحة
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 08:43 PM
أصيب برضوض بالوجه واليد ونقل للمستشفى وسلمت الحالة لشرطة الحجرةبالحبال والنقالة.. "مدني الباحة" ينقذ خمسينياً سقط بمنحدر في جبل بـ"جرين"
تمكنت فرق الإنقاذ الجبلي بالدفاع المدني لمنطقة الباحة، اليوم الأحد، من إنقاذ مواطن في منتصف عقده الثالث بعد سقوطه في جبال وادي سيال بمركز الجرين في موقعٍ شديد الوعورة.
وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي: "تبلغ مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة في تمام الساعة الـ 13.26 مساء اليوم الأحد عن سقوط مواطن يبلغ من العمر ٥٥ سنة في منحدر بوادي سيال التابع لمركز الجرين.
وأضاف: على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ الجبلي من إدارة الحجرة ومركز الجرين، وتم الوصول لنقطة تجمع الآليات والفرق ومن ثم الانتقال لموقع الشخص المصاب، وتم تحديد الموقع والذي يبعد عن مركز تجمع الآليات حوالي ٢ كيلو تقريباً وعند الوصول تم التعامل مع الحالة وإسعافها.
وتابع: " اتضح أنه مصاب برضوض في الوجه واليد مع إعياء شديد، وتم النزول بالمصاب بواسطة النقالة والحبال عبر منحدر جبلي وعر جداً حتى الوصول إلى مقر الآليات والهلال الأحمر وتقديم الإسعافات الأولية ونقله إلى مستشفى الحجرة وتم تسليم الحالة لشرطة محافظة الحجرة لإكمال إجراءات الحادث.
ودعا الدفاع المدني الجميع إلى عدم المجازفة في صعود مثل هذه المواقع الخطرة حفاظاً على سلامة الأرواح.
، بالحبال والنقالة.. "مدني الباحة" ينقذ خمسينياً سقط بمنحدر في جبل بـ"جرين" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالحبال والنقالة.. "مدني الباحة" ينقذ خمسينياً سقط بمنحدر في جبل بـ"جرين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.