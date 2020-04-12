اخبار السعوديه

كندا .. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 674

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - عدد المصابين بلغ 23.719

ارتفع عدد الوفيات من جراء فيروس المستجد في كندا بنسبة تتجاوز 12 بالمائة ليصل إلى 674، اليوم (الأحد)، بحسب ما أفادت الإحصاءات الرسمية التي نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية.

وأوضحت الوكالة أنه بحلول الساعة 11:00 بالتوقيت الشرقي (1500 بتوقيت جرينتش) ارتفع عدد الذين شخصت حالتهم بالإصابة بفيروس كورونا إلى 23719 وذلك مقارنة مع 22559 إصابة و600 حالة وفاة أمس، وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 08:31 PM

Advertisements

عدد المصابين بلغ 23.719

كندا .. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 674
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ارتفع عدد الوفيات من جراء في كندا بنسبة تتجاوز 12 بالمائة ليصل إلى 674، اليوم (الأحد)، بحسب ما أفادت الإحصاءات الرسمية التي نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية.

وأوضحت الوكالة أنه بحلول الساعة 11:00 بالتوقيت الشرقي (1500 بتوقيت جرينتش) ارتفع عدد الذين شخصت حالتهم بالإصابة بفيروس كورونا إلى 23719 وذلك مقارنة مع 22559 إصابة و600 حالة وفاة أمس، وفقًا لـ"رويترز".

الكلمات المفتاحية

، كندا .. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 674 ،
المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كندا .. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 674 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا