محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت فرق "التجارة" اليوم 6 شاحنات محمّلة كميات كبيرة من البصل، تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لبيعها بعد رفع سعرها.. وتم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين. كما تم استدعاء المخالفين لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم. 12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 08:30 PM شاهد.. التجارة تضبط 6 شاحنات بصل تم إخفاؤها.. وتضح الكمية بالأسواق شاهد.. التجارة تضبط 6 شاحنات بصل تم إخفاؤها.. وتضح الكمية بالأسواق ضبطت فرق "التجارة" اليوم 6 شاحنات محمّلة كميات كبيرة من البصل، تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لبيعها بعد رفع سعرها.. Advertisements وتم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين. كما تم استدعاء المخالفين لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. التجارة تضبط 6 شاحنات بصل تم إخفاؤها.. وتضح الكمية بالأسواق ،

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