، من قرى الشريط الحدودي.. "الخليج 365" ترصد جهود "الإسكان" لتوزيع السلال الغذائية ،

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رصدت "الخليج 365" جهود متطوعي وزارة الإسكان بمنطقة جازان من خلال تنفيذهم مبادرة توزيع مئات السلال الغذائية على مستفيدي الإسكان التنموي بالقرى الحدودية بالحد الجنوبي بمحافظة الطوال، وذلك بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالطوال.
وقال رئيس جمعية البر الخيرية بالطوال عبد الله حمدي، إن المبادرة تستهدف الأسر الأشد حاجة المستفيدة من الإسكان التنموي، والمعتمدة في دخلها على النشاطات التي تأثّرت بقرار منع التجول، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
شارك في المبادرة عشرات المتطوعين، والذين أوصلوا السلال الغذائية للمنازل دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجمعية؛ بهدف تشجيع الناس على البقاء في المنازل لمواجهة الفيروس.
وتأتي المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي تطلقها وزارة الإسكان في كافة مناطق المملكة؛ لرفع الوعي بين مستفيدي الوحدات السكنية.
وكان متطوعو الإسكان نفذوا مبادرة للوقاية من فيروس كورونا عرفوا من خلالها مستفيدي الإسكان بأهمية الوقاية من الفيروس، والتي تسعى لتعزيز الجهود المبذولة لنشر التوعية والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
فيروس كورونا الجديد
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 08:18 PM
استهدفت الأسر الأشد حاجة من مستفيدي "التنموي"
رصدت "الخليج 365" جهود متطوعي وزارة الإسكان بمنطقة جازان من خلال تنفيذهم مبادرة توزيع مئات السلال الغذائية على مستفيدي الإسكان التنموي بالقرى الحدودية بالحد الجنوبي بمحافظة الطوال، وذلك بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالطوال.
وقال رئيس جمعية البر الخيرية بالطوال عبد الله حمدي، إن المبادرة تستهدف الأسر الأشد حاجة المستفيدة من الإسكان التنموي، والمعتمدة في دخلها على النشاطات التي تأثّرت بقرار منع التجول، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
شارك في المبادرة عشرات المتطوعين، والذين أوصلوا السلال الغذائية للمنازل دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجمعية؛ بهدف تشجيع الناس على البقاء في المنازل لمواجهة الفيروس.
وتأتي المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي تطلقها وزارة الإسكان في كافة مناطق المملكة؛ لرفع الوعي بين مستفيدي الوحدات السكنية.
وكان متطوعو الإسكان نفذوا مبادرة للوقاية من فيروس كورونا عرفوا من خلالها مستفيدي الإسكان بأهمية الوقاية من الفيروس، والتي تسعى لتعزيز الجهود المبذولة لنشر التوعية والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
، من قرى الشريط الحدودي.. "الخليج 365" ترصد جهود "الإسكان" لتوزيع السلال الغذائية ،
المصدر : الخليج 365
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