شكرا لمتابعة خبر عن وزير الاتصالات يدعو المواطنين إلى الانضمام لأبطال التوصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

دعا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله عامر السواحة، المواطنين الراغبين في خدمة مجتمعهم ووطنهم خلال هذه الظروف بالانضمام إلى أبطال التوصيل عبر التطبيقات المسجلة لدى هيئة الاتصالات.

وقالت وزارة الاتصالات، إنه يمكن للراغبين الإطلاع على التطبيقات المسجلة لدى الهيئة والانضمام لها عبر الرابط التالي هنــــــا .