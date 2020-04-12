شاهد..ضبط 6 شاحنات من البصل تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت وزارة "التجارة" من ضبط 6 شاحنات محمّلة كميات كبيرة من البصل، تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لبيعها بعد رفع سعرها. تمكنت وزارة "التجارة" من ضبط 6 شاحنات محمّلة كميات كبيرة من البصل، تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لبيعها بعد رفع سعرها. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أنه تم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين. وأضافت : أنه تم استدعاء المخالفين لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

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