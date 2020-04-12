شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. برج الساعة يُنير بـ " خلك في البيت " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وجّه برج الساعة في مكة المكرمة، مساء اليوم، رسالة إلى المواطنين والمقيمين بضرورة البقاء في المنزل.

وكُتب على برج الساعة عبارة " خلك في البيت " ؛ ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن، منها 3642 حالات نشطة، ونحو 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ.

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