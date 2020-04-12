شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشبل: لا نغلق أي عدّاد مياه عن عميل لم يُسدد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قال الأستاذ نمر الشبل نائب رئيس شركة المياه الوطنية لدعم عمليات التشغيل، إن شركة المياه الوطنية منذ بداية الجائحة بدأت بخطة الطوارئ لديها، موضحا أن لايوجد إشكاليات والمياه لاتنقطع.
وآشار الشبل خلال حواره عبر قناة السعودية إلى أت مياه " شركة المياه الوطنية " التي تخرج من الحنفية صالحة للشرب، مبينا أن العميل ليس بحاجة إلى الذهاب للفروع، فقط عليه الدخول على الموقع أو الاتصال على 920001744.
وأعلن الشبل عبر منصة برنامج " كلنا مسؤول ":" لا نغلق أي عدّاد مياه عن عميل لم يُسدد، وأعلنّا أمس أن أي عميل الماء لديه منقطع ستعود إليه ".
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