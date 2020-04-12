شكرا لمتابعة خبر عن زيارة الملك سعود إلى هولندا حينما كان وليًا للعهد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهر مقطع فيديو نادر، زيارة الملك سعود "رحمه الله" إلى هولندا عام 1935م، حينما كان وليًا للعهد. أظهر مقطع فيديو نادر، زيارة الملك سعود "رحمه الله" إلى هولندا عام 1935م، حينما كان وليًا للعهد. وكانت برفقة الملك سعود "رحمه الله"، فؤاد حمزة و الدكتور رفعت شيخ الأرض، و مرافقيه عبدالعزيز الرفاعي وصالح علي السالم "رحمهم الله" .

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