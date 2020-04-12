شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي تفاصيل إنقاذ 3 أشخاص من داخل مركبة تحترق (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

روى المواطن يحيى نقي، تفاصيل إنقاذه ثلاث أشخاص داخل سيارة احترقت على أحد الطرق بجازان.

أوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كلنا مسؤول"، أنه كان يمشي في الطريق وهو أول من حضر الحادث ثم جاء شخصًا آخر، وبالفعل أخرجوا اثنين وبقي الثالث.

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وأضاف، أنه بعد قليل جاء اثنين آخرين وتكاتفوا جميعهم لإخراج الرجل الثالث من السيارة التي كانت تحترق.

وأشار إلى أن الحادث حدث في نحو الثانية والنصف عصرًا، أي قبل بداية منع التجول بنصف ساعة إذ كان ذاهب إلى منزله.