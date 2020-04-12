شكرا لمتابعة خبر عن وزارة العدل تستجيب لمعتمر عراقي بعد نصف ساعة من مناشدته عبر "تويتر" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ناشد أحد المعتمرين العراقيين الذين علقوا في مكة المكرمة بعد تعليق رحلات الطيران، وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بالمساعدة بعدما نفذت أمواله وأموال المجموعة التي سافر معها وعددهم 51 معتمرًا.

وكتب زيد كريم المعتمر العراقي، تفاصيل حالته في تغريدة عبر "تويتر"، مشيرًا إلى أنه تم التواصل معه بعد نصف ساعة فقط من كتابته التغريدة رغم أنه كتبها بعد منتصف الليل.

وأضاف إلى أنهم متواجدين في أحد فنادق مكة المكرمة، وتم توفير لهم المستلزمات والوجبات وكل حاجياتهم.