شكرا لمتابعة خبر عن مجهولون يصفون الحمراني بـ "الداعشي السابق" بعد فضح مشاهير الحشيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

على خلفية هاشتاق "مشاهير الحشيش" والقبض على مشهور كان يتعاطى المخدرات بصحبة فاشينستا بدبي، انقلبت الدنيا على الصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، مؤكدين أنه "داعشي سابق " .

وكان "الحمراني" قد كشف تفاصيل الإطاحة بمشهور خليجي برفقته ابن خالته مع فاشنيستا سورية الجنسية دائما بأنها سعودية، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة الخليجي بـ " الداون تاون " دبي.

وتصدر هاشتاق "الحمراني داعشي سابق" قائمة الأكثر تداولًا على موقع "تويتر"، فيما أكد المشاركين فيه أنه مدعوم من قبل الأشخاص الذي يفضحهم دائمًا.

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وعزّز المهاجمين لأبوطلال الحمراني، وجهة نظرهم بتغريدات سابقة له تُشير إلى دعمه لما يُسمى بـ "الجيش السوري الحر"، وانتقاد ثورة 30 يونيو المصرية التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وقال أحد المغردين:" تأكدوا ما يكتب ضد أبو طلال اللي هدفه نشر الوعي ويشوه سمعته إلا واحد من ثلاثة : يا حاسد يا حاقد من أتباع خاطفه الدمام يا حاقد من أتباع المحششين وأمثالهم ممن يسيرون على نهجهم الله يفضح كل حاسد وحاقد وضال ومضل لغيره علي روؤس الخلائق " .