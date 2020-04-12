شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول أمطار رعدية على منطقتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمناطقتين " الرياض - المنطقة الشرقية ". أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمناطقتين " الرياض - المنطقة الشرقية ". وحذرت الهيئة في التنبيه من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية تؤي إلى تدني في مدى الرؤية. وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 19:00 غدًا الاثنين.

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