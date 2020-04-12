شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: 10 من المتوفين بالفيروس لم يتعدوا الـ40 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن من بين المتوفين بفيروس كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن من بين المتوفين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عشرة أشخاص أعمارهم أقل من 40 عامًا. وأكد "العبدالعالي"، أن الشاب البالغ 33 عامًا من العمر وتوفي أمس في جدة، لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا توجد حصانة أو ضمانات بعدم تعرض أحد للمرض. يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن، منها 3642 حالات نشطة، ونحو 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ.

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