شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة وتستمر 10 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع خبراء الطقس هطول أمطار على عدة مناطق بالمملكة منها الرياض ونجران والمنطقة الشرقية.
ولفت خبراء الطقس إلي أن الحالة الماطرة ستكون هي الأميز والأطول في مراويح1441هـ، موضحين أن قوة الحالة ستكون الثلاثاء والأربعاء القادمين وتستمر للـ10 أيام القادمة.
وأشار خبراء الطقس إلى أن الحالة تؤثر هذا الأسبوع بشكل مميز على الرياض ومحافظاته والمنطقة الشرقية ونجران ودول الخليج والربع الخالي تشمل مكة والطائف وجنوب المملكة والقصيم والشمالية.
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