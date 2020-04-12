شاهد.. توضيح الداخلية بشأن تصاريح التنقل للفئات المستثناة من قرار منع التجول

أوضح متحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، آلية العمل بـ«النموذج الموحد» لتصاريح التنقل للفئات المستثناة من قرار منع التجول غدا الإثنين.

وفي تصريح لـ«الإخبارية»، قال المتحدث المقدم: إن هناك نموذجًا محددًا تقوم بتعبئته الجهات الحكومية لمنسوبيها، وتقوم بالتصديق عليه إلى جانب اعتماده من وزارة الداخلية.

وأضاف: ينسحب الأمر كذلك على الجهات الحكومية التي تتولى الإشراف على القطاع الخاص، لافتًا إلى أن العمل بهذه التصاريح سيتم العمل به في مدينة الرياض فقط كمرحلة أولى، وذلك بداية من الثالثة عصر غد الإثنين.

وبشأن خرق منع التجول من جانب المواطنين أو المقيمين، وقيام البعض بنشر تلك المخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح المتحدث أنه سيتم تطبيق على هؤلاء عقوبتين، الأولى تتعلق بخرق منع التجول، ويترتب عليها غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال في المرة الأولى، تزداد إلى 20 ألف ريال في المرة الثانية، لتصل إلى السجن في المرة الثالثة.

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وأضاف: العقوبة الثانية تتعلق بنشر مواد مخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يتعرض صاحب المخالفة إلى عقوبة مخالفة منع التجول إلى جانب إحالته للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا في شأن نشر مواد مخالفة، والتقليل من جهود الأجهزة المعنية عبر بث تلك المواد بمواقع التواصل الاجتماعي.

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