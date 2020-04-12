بالصور.. وفرة بمنتجات الشهر الكريم في منافذ بيع الرياض

وثقت كاميرا «عاجل»، خلال جولة على عدد من محلات السوبر ماركت الشهيرة بمدينة الرياض، اليوم الأحد، زيادة كبيرة في مخزون الأغذية الخاصة بشهر رمضان الكريم.

وأكد أحد العاملين، في تصريحات لـ«عاجل»، أن الموجود بالمستودعات أضعاف ما هو موجود بالعرض ولله الحمد، ولا يوجد أي نقص في أي من الأغذية التموينية عامةً وجميع المستلزمات موجودة.

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