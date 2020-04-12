وثقت كاميرا «عاجل»، خلال جولة على عدد من محلات السوبر ماركت الشهيرة بمدينة الرياض، اليوم الأحد، زيادة كبيرة في مخزون الأغذية الخاصة بشهر رمضان الكريم.
وأكد أحد العاملين، في تصريحات لـ«عاجل»، أن الموجود بالمستودعات أضعاف ما هو موجود بالعرض ولله الحمد، ولا يوجد أي نقص في أي من الأغذية التموينية عامةً وجميع المستلزمات موجودة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وفرة بمنتجات الشهر الكريم في منافذ بيع الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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