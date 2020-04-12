«سكني»: مشاريع ضاحية الواجهة بالدمام تُسجل ارتفاعًا في الحُجوزات والإنجاز خلال الربع الأول 2020

سجَّلت مشاريع ضاحية الواجهة السكنية في الدمام (أحد مشاريع برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان) ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الحجوزات خلال الربع الأول من العام الجاري 2020؛ إذ وصلت في بعضها إلى نسبة 100%، فيما يتواصل حجز المشاريع الأخرى إلكترونيًّا، استمرارًا لجهود البرنامج لخدمة كافة الأسر الراغبة في التملك من خلال عدد من الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يُقدمها «سكني» عبر الموقع الإلكتروني ، وتطبيق الهواتف، ضمن إجراءات مرنة ومُتكاملة تختصر الوقت والجهد على الأسر السعودية دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الوزارة.

وأوضح برنامج «سكني»، في بيانٍ صحفي اليوم، أن ضاحية الواجهة الواقعة في مدينة الدمام، شهدت حجز جميع وحدات مشروع نساج تاون بنسبة 100%، وحجز 91% من مشروع واحة مدى، و82% في «تلال الغروب»، فيما تخطَّت حجوزات مشروع «سدين» 56%، وبلغ متوسط الإنجاز في أعمال إنشاء وبناء بعض المشاريع السكنية في «الواجهة» نحو 80% حتى نهاية مارس الماضي.

وتُوفِّر مشاريع ضاحية الواجهة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تسع نحو 100 ألف نسمة، وتمتد على مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع، وتقــع عند المدخل الغربي لمدينة الدمام في موقع استراتيجي مميز على طريق الدمام-الرياض السريع؛ ما يضمن سهولة الوصول إلى «الواجهة» من مختلف جهات المدينة.

وتضم ضاحية الواجهة بالدمام 7 مشاريع سكنية بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم السكنية تلبي احتياجات الأسرة السعودية في (واحة الدمام، الفريدة، سدين، نساج تاون، تلال الغرب، واحة مدى، نساج تاون2)، بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم السكنية لتلبي احتياجات الأسرة السعودية.

كما يتم بناء الوحدات السكنية بنماذج متطورة عالية الجودة، وبتصاميم عصرية مستوحاة من تاريخ مدينة الدمام، ليمثل النمطُ المعماري في الضاحية صورةً حديثةً تعكـس جمال الماضي، كما تتم أعمال البناء والتطوير في الضاحية باستخدام تقنيات البناء الحديث في غالبية المشاريع، مثل القوالب النفقية (TF)، والخرسانة المعزولة المسبقة الصب (IPS).

وأكد البرنامج استمراره في تقديم خدماته السكنية والتمويلية إلكترونيًّا عبر منصات رقمية متعددة؛ إذ يأتي في مقدمتها موقع وتطبيق سكني الإلكتروني، منوهًا أن مشاريع الضواحي السكنية تمثل نموذجًا رائدًا للسكن بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص، لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع استراتيجية في عدد من المدن الرئيسية حول المملكة، ضمن 74 مشروعًا توفر ما يزيد عن 134 ألف وحدة متنوعة بين شقق وفيلات وتاون هاوس، بتصاميم عصرية وأسعار منافسة بين 250-750 ألف ريال ضمن بيئة متكاملة تراعي معايير جودة الحياة، وتوفر كافة الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية بالإضافة إلى الحدائق والساحات الرياضية، والمراكز الترفيهية لتعزيز جودة الحياة.

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يُذكر أن برنامج «سكني»، يستهدف خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر حلول سكنية تلبِّي تطلُّعات الأسر السعودية، وتتناسب مع قدراتهم بضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 90 ألف أرض سكنية، سعيًا إلى رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لأهداف برنامج «الإسكان» عبر الاستحقاق الفوري والإجراءات الإلكترونية الميسرة.

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