إنفوجراف.. «الغذاء والدواء» تُصدر «الدليل التوجيهي» لإجراء التجارب على مصابي «كورونا»

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن إصدار «الدليل التوجيهي المساعد» للجهات المعنية بإجراء الدراسات السريرية في المملكة؛ وذلك لتوضيح آلية إجراء الدراسات السريرية في ظل جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أوصت الهيئة جميع الجهات المعنية بإجراء التجارب السريرية باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، الصادرة أو التي تصدر مستقبلًا عن وزارتي الصحة والداخلية، والمجلس الصحي السعودي، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، والمكملة للتوصيات الموجود بهذا الدليل، الذي قد يتم تحديثه بناءً عليها.

وأكدت الهيئة، عدم ممانعتها أي إجراءات قد تراها الجهات البحثية ملائمة لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وضمان سلامة المشاركين وممثلي تلك الجهات ووقايتهم من خطره.

Advertisements

وحثت الهيئة جميع الجهات البحثية على تكثيف جهودها فيما يتعلق باكتشاف أو تطوير ما قد يساعد على إيجاد علاج فعال لهذه الجائحة، كما ستقدم كافة سبل الدعم لمن يتقدم بمثل تلك الإجراءات.

اقرأ أيضًا:

إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز 121 ألفًا والوفيات 2670 حالة